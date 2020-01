Konzert mit Joscho Stephan : Trio spielt Gypsy-Swing-Jazz in der Kempener „Haltestelle“

Das Joscho-Stephan-Trio spielte in der Kempener „Haltestelle“. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Joscho Stephan und sein Trio begeisterten mit temperamentvollem Gitarrenspiel und einer hinreißenden Solotechnik.

Am 23. Januar hätte sein großes Idol Django Reinhardt seinen 110. Geburtstag feiern können. Passend dazu begeisterte Joscho Stephan mit seinem Trio die Jazzfans in der „Haltestelle“ in Kempen mit seiner hinreißenden Version des modernen Gypsy-Swing-Jazz.

Der sympathische Mönchengladbacher mit internationalem Renommee als exzellenter Jazzgitarrist spielte neben eigenen Kompositionen Klassiker des Jazz, aber auch des Unterhaltungsgenres. Gerne beginnt er seine Auftritte schwungvoll mit dem eigenkomponierten „Createur Immobilier“, ehe dann der legendäre „Minor Blues“ seiner Inspiration von Django Reinhardt erklingt. Dabei konnte sich der Duisburger Volker Kamp, diesmal am Bass des Trios, mit einem Solo bewähren. Mit einem beschwingten Stück aus den 1960ern von Sidney Ramin („Music to watch girls by“) und einem Erfolgshit vergangener Tage, „Hallo kleines Fräulein“ von Fred Oldörp, ging es weiter.

In der „Haltestelle“ war das Publikum nah genug an den Musikern, um die Grifftechnik und Performance genau zu bewundern. Was Stephan ablieferte, gehört zum Besten, was es auf diesem Gebiet in der Jazzszene gibt. Mit einer eigenen „Ballade pour Django“ erwies er seinem Idol die Ehre, und eine Hommage ging mit dem „Blues for Tommy“ auch noch an den australischen Musiker Tommy Emmanuel, mit dem Stephan bereits tourte.

Mit einem anderen Ausnahmemusiker, dem Franzosen Biréli Lagrene, gastiert er demnächst in Viersen. Von ihm spielte das Trio den Titel „Made in France“. Zum Trio gehört noch Vater Günter Stephan, der mit stoischer Ruhe den so wichtigen Rhythmusgitarristen beisteuerte. Mit „Hey Joe“, durch Jimmy Hendrix zum Hit geworden und von Billy Roberts komponiert, ging es in die Pause.