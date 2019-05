St. Hubert : Jolie Omsels geht als „Botschafterin“ in die USA

Kempen Im August beginnt für die 15-jährige Schülerin aus St. Hubert ein Auslandsjahr in South Dakota. Unterstützt wird sie von Uwe Schummer (MdB).

In die USA reisen wollte die St. Huberterin Jolie Omsels schon länger. Als ihr Vater dann einen Zeitungsartikel über das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages las, kam das eine zum anderen, und die Schülerin bewarb sich für ein Stipendium, das der Bundestag jedes Jahr für junge Schüler und Schülerinnen sowie Auszubildende vergibt. Nun wird es langsam ernst: Im August fliegt Jolie für ein Jahr in die Staaten. Ihr Pate ist der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Viersen, Uwe Schummer. Der Willicher traf die 15-Jährige jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Volker Rübo (CDU) im Kempener Rathaus.

Von den vielen Bewerbern und Bewerberinnen schaffte es Jolie Omsels am Ende, den Platz als junge Botschafterin aus dem Kreis Viersen zu ergattern. Bei der Auswahl wird nicht nur auf schulische Leistungen und Englischkenntnisse geachtet. Uwe Schummer, der die endgültige Entscheidung trifft, wer aus seinem Wahlkreis in die USA reisen darf, liegen vor allem die sozialen und sportlichen Aktionen am Herzen. Jolie engagiert sich als Schulsanitäterin und Streitschlichterin im Kempener Gymnasium Thomaeum. Sie war zudem Pfadfinderin in St. Hubert, konnte daher in diesem Bereich besonders punkten. Außerdem spielt sie Handball im Oberliga-Frauenteam der Vereinigten Turnerschaft (VT) Kempen.