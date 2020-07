Jolie Omsels aus Kempen : Stipendiatin musste Auslandsjahr abbrechen

Kempen Wegen der Corona-Pandemie konnte Jolie Omsels ihr Auslandsjahr in den USA nicht beenden. Bereits nach knapp sieben Monaten musste die 16-jährige Schülerin aus Kempen die Heimreise antreten.

Neue Menschen, andere Kulturen und viele Erfahrungen: All dies erhoffte sich die 16-jährige Jolie Omsels von ihrem Auslandsjahr in den USA, doch die Corona-Pandemie durchkreuzte auch ihre Pläne. Bereits nach knapp sieben Monaten in der Ferne musste die Kempenerin die Heimreise antreten.

Jolie Omsels lebte sich in den USA schnell ein. Sie schloss neue Freundschaften, trat Sportclubs bei und erlangte auch sehr gute Noten, berichtete sie. „Ich wurde meistens in die Kurse der elften und zwölften Klassen gesetzt, obwohl ich in Deutschland erst in der zehnten Klasse war“, erzählte sie. Aufgefallen sei ihr die gute Ausstattung der Schule, vor allem im technischen Bereich: „Jeder Schüler hatte Zugang zu einem Laptop oder Tablet, mit denen gearbeitet wurde.“