Gemeinde Grefrath: Johannes Quadflieg wird neuer Regionalvikar

Gemeinde Grefrath Das Amt löst das des bisherigen Regionaldekans ab. Im Bistum gründen sich acht Regionalteams.

Johannes Quadflieg, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden in Grefrath bekommt zum 1. September das neue Amt des Regionalvikars für den Bereich Kempen-Viersen. Er wird in dieser neuen Funktion künftig die Aufgaben des Regionaldekans (Quadflieg) übernehmen. Bislang war in vier der acht Regionen des Bistums das Amt des Regionaldekans vakant, in weiteren drei stehen die Amtszeiten kurz vor dem Ende.