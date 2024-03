Jobbörse in Tönisvorst Messe bringt Arbeitssuchende und Firmen zusammen

Die Stadt Tönisvorst und die Krankenkasse Barmer haben ein neues Format entwickelt, um Betriebe, die Fachkräfte brauchen, und Geflüchtete, die einen Job suchen, zusammenzubringen. Im vergangenen Jahr ging diese Jobbörse erfolgreich an den Start und findet nun am Mittwoch, 20. März, ihre Fortsetzung. Die Neuauflage der Messe „Top to the Job“ in Kooperation mit der Krankenkasse Barmer will wieder Unternehmen, die Fachkräfte suchen und Geflüchtete, die einen Arbeitsplatz suchen, über einen kurzen Weg zusammenbringen. Anbieter und Suchende treffen sich in der Zeit von 11 bis 16 Uhr wieder im Evangelischen Gemeindezentrum in Tönisvorst, Hülser Straße 57.