Ferienspaß in Kempen : Die Erkundung der vier Elemente

An vier Standorten in Kempen wird in den Sommerferien der Spaß groß geschrieben. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Der diesjährige Kempener „Ferienspaß“ erfolgt nach neuem Konzept. Die Ausflüge führen ins Grefrather Freilichtmuseum und in den Xantener Archäologischen Park.

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Kempen in den Sommerferien eine Ferienspaß-Freizeit für Kinder bis zwölf Jahre an. In diesem Spiel- und Betreuungsangebot des Amtes für Kinder, Jugend und Familie stehen die vier Elemente im Mittelpunkt: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Vermittelt wird dieses Grundthema in Spielen, kreativen Aktionen, mit Aufführungen oder während der Ausflüge.

Wer kann teilnehmen? Angesprochen sind Kinder der Kempener Grundschulen, Kinder, die nach den Sommerferien eine Grundschule in Kempen besuchen oder Kinder mit Hauptwohnsitz in Kempen bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr,

Wo findet die Ferienbetreuung statt? An vier dezentralen Standorten: die OGS an der Regenbogenschule (1. bis 3. Ferienwoche), die OGS Astrid-Lindgren-Schule (4. bis 6. Woche), die OGS in St. Hubert (4. bis 6. Woche) und die OGS Tönisberg (1. bis 3. Woche). Der Wohnort bestimmt den Betreuungsort.

Was kostet die Ferienbetreuung? Kempener OGS-Kinder zahlen 42,50 Euro pro Woche, das zweite Kind einer Familie zahlt 37,50 Euro, jedes weitere Kind 32,50 Euro. Für jedes Nicht-OGS-Kind kostet die Betreuung 57,50 Euro, für das zweite Familienkind 47,50 Euro, für jedes weitere Kind 40 Euro. Die Beträge verstehen sich inklusive Mittagessen. Die Beiträge werden pauschal für eine Woche gezahlt, unabhängig von der tatsächlichen Anwesenheit des Kindes. Ein Erstattungsanspruch besteht nicht.

Wann findet der Ferienspaß statt? Man meldet sich entweder für die ersten drei oder letzten drei Ferienwochen an. Von montags bis freitags beginnt die Betreuung um 7.30 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Kinder können abgeholt werden zwischen 15 und 16 Uhr mit Ausnahme mittwochs: Dieser Wochentag ist für einen Ausflug vorgesehen. Hier können die Kinder um 16 Uhr abgeholt werden.

Was sind die Ausflugsziele? In diesem Jahr werden das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath und der LVR Archäologische Park in Xanten besucht.

Wie funktioniert die Verpflegung? Grundsätzlich ist die Teilnahme am Mittagessen verpflichtend. Außerdem sollte das Kind ein Frühstück und/oder einen Snack und genügend zu trinken mitbringen. Weiterhin werden Sonnenmilch, wetterentsprechende Kleidung und eine Kopfbedeckung empfohlen.

Bis wann kann man die Kinder wo anmelden? Die Anmeldung für den Ferienspaß läuft noch bis zum 3. Mai unter www.kempen.de/ferienspass. Im Zuge der Anmeldung erhalten Eltern zusätzliche Informationen. Weitere Infos, beispielsweise zur Beantragung am Bildungs- und Teilhabepaket für Eltern, die nach SGBII, SGB XII Wohngeld, Kindergeldzuschlag oder AsylblG leistungsberechtigt sind, gibt es bei David Pannasch, Ruf 02152 917-3054 oder Michaela Haffmanns, 02152 917-3058 (beide Stadt Kempen).

(ure)