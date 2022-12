Digitalisierung an Schulen Kempen erwägt Pilotprojekt für Schul-iPads

Die Digitalisierung der Schulen schreitet immer weiter voran: Längst nutzen Lehrer und Schüler Tablets, um in den Schulen und daheim zu lernen, zu recherchieren, eigene Lernergebnisse mit anderen zu teilen und zu besprechen. Das gibt es inzwischen an Grund- wie weiterführenden Schulen in Kempen. Wie die Umsetzung im Unterricht funktioniert, sahen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Vertreter der Politik kürzlich in der katholischen Grundschule Wiesenstraße an. Auch die Digitalisierungsbeauftragten der Grundschulen waren da. Sie befanden, die Schulen in Kempen seien insgesamt gut ausgestattet. Künftig würde man sich aber eine 1:1-Ausstattung wünschen, sagte Schulleiter Stefan Ungruhe, also dass für jedes Kind ein iPad da wäre.