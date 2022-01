„Haltestelle“ Kempen unterstützt 18-jährige Künstlerin : Stipendium für junge Jazztrompeterin

Info

Veranstaltungen Die „Haltestelle“ an der St. Töniser Straße in Kempen bietet auch in diesem Jahr wieder Weltklasse-Jazzern den Raum für Auftritte.

Konzert Beginn ist am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, mit den Three Wise Men, aus vergangenen Konzerten noch in allerbester Erinnerung. Zum Trio gehören der Ausnahme- Pianist Rossano Sportiello aus New York, der schon in der ausverkauften Carnegie Hall spielte, der niederländische Saxophonist Frank Roberscheuten und der Wiener Drummer und Percussionist Martin Breinschmid. Die drei Jazzmusiker präsentieren ihr „European Songbook“ und beantworten die Frage, wie das Jazzrepertoire heute aussehen würde, wenn Musiker wie Louis Armstrong oder Charlie Parker Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Guiseppe Verdi, Franz Lehár oder auch dem Filmmusik-Komponisten Ennio Morricone für ihre Improvisationen ausgewählt hätten.

Karten Der Eintritt kostet 25 Euro, Karten gibt es unter www.haltestelle-kempen.de, für Besucher gilt die 2G-Plus-Regel.