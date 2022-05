Ein Tag, um die Mutter zu ehren : „Als Mutter fehlt mir oft ein dritter Arm“

Kempen Mütter sind alles — Trösterin und Richterin, Köchin und Wäschefrau, Kuschelpartner und vor allem richtig gut im Organisieren. Wie stressig und schön das Leben mit drei Kindern ist und wie der Spagat zwischen Job und Familie gelingt, erzählt eine Mutter von drei Kindern hier.

Natürlich ist der Alltag mit Kindern stressig. Egal ob eins, zwei, drei oder mehr Kinder. Die haben oft mehr Termine als wir Eltern selbst. Die Liste der Hobbys ist lang. Dazu kommen Verabredungen am Nachmittag, Kindergeburtstage, Arzttermine. Eigentlich wollte ich mir beim dritten Kind das ganze Jahr über eine Auszeit nehmen, nicht arbeiten, mich voll und ganz auf das Baby konzentrieren. Denn die Entwicklungsschritte, die er macht, sind einmalig. Doch ich liebe auch meinen Beruf . Da für ein Jahr auf „Stopp“ zu drücken, ist schwierig. Es ist aber auch das Gefühl etwas zu verpassen, nicht mehr auf dem „neuesten Stand“ zu sein, wenn man zurückkehrt. Wann immer es die Zeit also erlaubt, recherchiere und schreibe ich, bin also Arbeitnehmerin.

Die Arbeit im Homeoffice ist Fluch und Segen zugleich. So ist man immer zur Stelle, wenn etwas sein sollte, doch das verführt auch dazu, dass die Kinder immer irgendetwas von einem wollen – obwohl man einen Babysitter hat und dieser versucht, immer alles abzufedern. „Aber Oma hat gesagt, wir dürfen ein Eis“, heißt es manchmal. Die schüttelt lachend den Kopf. „Na ok, dann aber einen Keks“, fordert der Dreijährige.

Gerade ploppt eine Erinnerung auf: Büchereidienst in der Schule des Großen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat helfe ich aus, nehme gelesene Bücher zurück, verbuche neue. Dass ich das mache, findet mein Achtjähriger super. Er hat direkt beim ersten Mal seine halbe Klasse mitgebracht zum Bücher ausleihen. Doch die vielen zusätzlichen Ämter, die ich in Schule und Kita übernommen habe, sind auch ein Balanceakt, denn oft frage ich mich: Werde ich allen drei Kindern gleich gerecht? Nach einer Antwort suche ich nicht, denn ich weiß, ich versuche mein Bestes. Oft muss ich aber sagen: Bitte warte einen Moment, ich kann gerade nicht, ich habe nur zwei Arme. Genau das ist das Thema. Mir fehlt ein Arm. Wenn ich den irgendwann mal beim Online-Shopping sehe, muss ich ihn unbedingt bestellen.

Manchmal fragen mich Freundinnen, wann ich mal Zeit für mich habe. Meine Antwort: „Ich sage den Kindern einfach, dass ich das Auto waschen muss. Dann will niemand mit.“ Als Mutter bin ich aber nur so (gut), wie ich bin, weil mein Mann mich unterstützt. Wir teilen uns bei Terminkollisionen auf, wenns jobtechnisch möglich ist.

Am Sonntag ist Muttertag, der „Ehrentag der Mutter“. Ich freue mich auf ein gemeinsames Frühstück, mein Großer hat schon verkündet, dass er schon länger in der Schule an einem Geschenk bastelt und ich mich bestimmt sehr freuen werde. Ansonsten habe ich keine Erwartungen. Ich freue mich, wenn die Kinder etwas gemalt oder gebastelt haben, aber auch genauso, wenn es einfach mal so ein Bild für die Pinnwand gibt. Es sind die alltäglichen Momente, die mir Freude machen: etwa wenn das Kind plötzlich aufs Fahrrad steigt und einfach losfährt, die erste Eins mit nach Haus bringt und man als Mutter vor Stolz fast platzen könnte, oder das süße Lächeln, wenn im Mund zwei kleine Hasenzähnchen hervorblitzen.