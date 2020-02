Kostenpflichtiger Inhalt: Rhein-Kiesel : Ein Stein, der Freude machen soll

Jan fand im Brunnen an der Engerstraße einen Rhein-Kiesel. Stolz präsentiert er ihn mit Opa Dietmar Bergs. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Einen außergewöhnlichen Fund hat Jan in der Kempener Innenstadt gemacht. Der Siebenjährige fand im Brunnen an der Engerstraße einen bemalten so genannten Rhein- Kiesel mit der Botschaft „Finden, freuen, posten“.