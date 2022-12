Jahresrückblick 2022 Kempen – ein Jahr in Bildern

Kempen · 2022 wird in Kempen heiß diskutiert: über eine Ratssitzung in einer Sporthalle, über rot-weiße Poller am Krankenhaus und über die Frage, was man mit der Burg anfangen soll. Kopfschütteln und auch Ärger löste zum Jahresende die Inbetriebnahme der Niersexpress-Strecke aus, Freude die Proklamation von Prinz Thomas I.

27.12.2022, 14:26 Uhr

(biro)