Jahresrückblick in Kempen 2022 Das Jahr 2022 in Bildern

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause gibt es in diesem Jahr endlich wieder einen Weihnachtsmarkt in Kempen. An allen vier Adventswochenenden ist der „Markt der Sterne“ geöffnet und lockt zahlreiche Besucher in die Altstadt. Rund 130 Aussteller haben sich angekündigt, unter ihnen auch örtliche Einzelhändler, die vor ihrer Ladentür einen Stand aufbauen. Mit dem Zulauf sind die Veranstaltungsagentur XDream und der Werbering zufrieden – auch, weil das Wetter mitspielte und es kalt genug für Glühwein war.