Jahresrückblick Grefrath Das Jahr 2022 in Bildern

Mit einer liebevoll gestalteten Feier verabschiedet sich die Liebfrauenschule in Mülhausen von den Schwestern Unserer Lieben Frau. Damit endet auch eine Ära des Klosters Mülhausen. Am 26. August versammelt sich die Schulgemeinde im Park zu einem Gottesdienst, am Nachmittag wird bis in die Abendstunden mit Ehemaligen und Gästen gefeiert.