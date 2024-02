Jahreshauptversammlung Was die Kempener Awo bietet

Kempens Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat einiges zu bieten. Bei der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins im Awo-Treff am Spülwall 15/16 in der Kempener Altstadt war der Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr prall gefüllt: Mit Events wie Pfannkuchenessen und Singen in fröhlicher Runde, Sommerfete mit Grill und Oktoberfest mit Tombola.