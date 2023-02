Jahreshauptversammlung in Kempen Verkehrsverein zieht eine positive Bilanz

Die Möglichkeit, bis zu 4000 Zuschauer auf die Burgwiese zu lassen, kommt für den Verkehrsverein derzeit nicht infrage. „Das können wir als Verein in dieser Form nicht mehr verantworten. Wenn man im Nachhinein vom Ordnungsamt hört, was hinter den Zäunen so passiert ist, ist das schon schockierend“, sagte Doerkes.