Kreis Viersen : Der Kreis macht Jagd auf den Eichenprozessionsspinner

Kreis Viersen Besonders geschulte Mitarbeiter sprühen einen Wirkstoff auf Bäume an einigen Kreisstraßen. Dieser Wirkstoff ist umweltfreundlich.

Der Kreis Viersen hat an mehreren Bäumen entlang der Kreisstraßen einen Befall mit Eichenprozessionsspinnern (EPS) festgestellt. Der Baubetriebshof des Kreises behandelt deshalb rund 900 Eichen – unter anderem an der K 9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt, an der K 17 Giesgesheide, an der K 22 zwischen Oedt und Tönisvorst und an der K 23 zwischen Kempen-Unterweiden und St. Hubert. Ab der kommenden Woche wird die EPS-Bekämpfung an geeigneten trockenen und windstillen Tagen durchgeführt.