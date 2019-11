IT-Experte Christoph Kühnapfel referierte in Grefrath : Unternehmer: Die Digitalisierung als permanente Herausforderung

Grefrath Bei einem Frühstück im EisSport & EventPark referierte IT-Experte Christoph Kühnapfel über das Thema Digitalisierung.

Anhand von praktischen Beispielen erläuterte Kühnapfel, wie sich Unternehmen den Herausforderungen stellen und den Markt mit innovativen Lösungsoptionen versorgen können. Mit der Digitalisierung von Informationen und Produkten gehen so viele Vorteile einher, dass zwangsläufig alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Informationen sind viel einfacher und schneller auffindbar, teilbar, bearbeitbar. „Grundsätzlich muss sich jedes Unternehmen fragen“, so Kühnapfel weiter, „wo ist der Kunde, wie erreiche ich ihn am besten, auf welchem Gerät erreiche ich ihn am besten und mit welchem relevanten Thema beziehungsweise Produkt erreiche ich ihn zu welchem Zeitpunkt am besten. Hierbei ist es nicht so, dass die starken die schwachen Unternehmen fressen, sondern die schnellen die langsamen.“