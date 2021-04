Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert sinkt im Kreis Viersen von 119 auf 111

Symbolfoto Foto: dpa/Paul Zinken

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 54 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 502 Personen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der sogenannte Inzidenzwert – sinkt von 119 auf 111. Eine weitere Person ist an der Corona-Krankheit gestorben.

Es handelt sich um einen 74-Jährigen aus Schwalmtal.

Sechs neue Corona-Infektionen werden aus dem Awo-Kindergarten an der Dorenburg in Grefrath gemeldet; dort erhöht sich die Zahl auf 17. Einen neuen Fall gibt es an der Kita St. Elisabeth in Willich-Schiefbahn.

Bislang wurden im Kreis Viersen in 917 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen – im Vergleich zur Meldung vom Vortag steigt die Zahl um 70. Von den 917 Fällen sind laut Kreisverwaltung 264 Personen aktuell infiziert, davon 16 mit der südafrikanischen und 248 Personen mit der englischen Variante.

In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen stellt sich die Situation derzeit wie folgt dar: 30 Personen werden stationär behandelt, davon befinden sich zehn auf Intensivstationen, acht von ihnen werden beatmet.

(msc)