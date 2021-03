Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt von 56 auf 64

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Freitag von 56 auf 64 gestiegen. Immer mehr Einwohner infizieren sich mit einer Mutation des Coronavirus. Nach einer Kalkulation des Kreises lag der Anteil der aktuell Infizierten, die sich mit der südafrikanischen oder britischen Variante angesteckt haben, am Freitag bei 39 Prozent (Donnerstag: 35 Prozent).

Am Freitag registrierte das Gesundheitsamt 45 Neuinfektionen, darunter auch eine Person in der Kita Spatzennest in Kempen. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg gegenüber Donnerstag um 21 auf 226. Ein 62-Jähriger aus Nettetal starb. Die aktuellen Infizierten-Zahlen: Kempen: 33 (+1), Willich: 50 (+6), Grefrath: 14 (+/-0), Tönisvorst: 19 (+2). NRW möchte zusätzliche Impfdosen für Gebiete, die an Corona-Hotspots im Ausland grenzen. Dafür kommt laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Grenzregion in Frage.