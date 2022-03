Corona im Kreis Viersen : Inzidenz sinkt in 24 Stunden um über 177 Punkte

Kreis Viersen 424 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am vergangenen Dienstag – diese Zahl meldete der Kreis Viersen. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz von 1817,5 auf 1640.

Für das Land Nordrhein-Westfalen gab das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1368,3 aus. Bei den Neuinfektionen wurden in Kempen 82, in Willich 60, in Tönisvorst 41 und in Grefrath 36 Fälle gezählt. Derzeit werden 54 Infizierte stationär in den Krankenhäusern im Kreis behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation, eine Person wird beatmet.