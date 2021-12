Corona im Kreis Viersen : Inzidenz im Kreis Viersen steigt leicht an

Kreis Viersen Erstmals ist die Omikron-Variante des Coronavirus im Kreis Viersen nachgewiesen worden. Der Inzidenzwert im Kreis ist außerdem leicht gestiegen. Ein Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Wie der Kreis am Freitag mitteilte, wurde die Omikron-Variante bei einem 27-jährigen Tönisvorster und einem 17-jährigen Viersener nachgewiesen. Der Tönisvorster war laut Kreis vollständig geimpft, er hatte milde Symptome. Der Viersener hatte ebenfalls leichte Symptome, er war noch nicht vollständig geimpft. Wie der Kreis Viersen weiter mitteilte, stehen beide Fälle nicht in Verbindung mit einer Reise.

Im Kreis Viersen wurden am Freitag 119 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 1266 Menschen als infiziert – davon 175 aus Willich, 163 aus Kempen, 143 aus Tönisvorst und 53 aus Grefrath. Neue Fälle meldete der Kreis aus dem Förderzentrum Ost in Willich (ein Fall) und von der Grundschule in Kempen-Tönisberg (zwei Fälle). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 38 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen, drei werden beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 3,78.