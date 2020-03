Interview zur Aktion Frühjahrsputz : „Es ist ein gutes Gefühl, wenn alles wieder sauber ist“

Thomas Dittmann machte in Tönisberg bei der Aktion mit. Foto: Norbert Prümen

Kempen Warum machen Sie Jahr für Jahr beim Frühjahrsputz mit?

Thomas Dittmann Wenn man in einer schönen Umgebung wohnen will, muss man seinen Teil zum Erhalt der Umwelt beitragen. Der Frühjahrsputz ist eine Möglichkeit dazu. Es ist ein gutes Gefühl, wenn alles sauber ist. Daher mache ich immer wieder mit.

Dittmann Wir haben wieder sehr viel Müll gesammelt. Angefangen von Autoreifen und Sperrmüll über ein Aquarium bis hin zum klassischen Verpackungsmüll. Die weggeworfenen, mit Hundekot gefüllten Beutel haben mich persönlich am meisten aufgeregt. Es waren wirklich große Mengen, die wir gefunden haben. Insgesamt füllten wir zehn Müllsäcke mit dem, was andere Menschen achtlos in der Natur entsorgt haben.