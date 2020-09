Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit dem neuen Kempener Bürgermeister Christoph Dellmans : „Stolz, Geschichte geschrieben zu haben“

Christoph Dellmans wird in der Sitzung des Kempener Stadtrates am Dienstag, 3. November, in sein neues Amt als Bürgermeister der Stadt Kempen eingeführt. Foto: Guido de Nardo

Interview Kempen Am Sonntag, 27. September 2020, ist Christoph Dellmans (parteilos) zum neuen Bürgermeister der Stadt Kempen gewählt worden. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen Philipp Kraft (CDU) durch. Am 3. November wird Dellmans in sein Amt eingeführt.