Kempen : Ellenstraße: Straßenfest mit Live-Musik und Kochshow

Kempen Die Interessengemeinschaft der Altstadtstraße in Kempen trotzt der Baustelle mit eigenen Aktionen.

„Hier ist noch Leben drin“, lautet die Devise der Geschäftsleute und Anwohner der Ellenstraße in der Kempener Altstadt. Seit Monaten fühlen sie sich von dem Rest der Altstadt ziemlich abgehängt. Ein Baukran für den Neubau auf dem Gelände des früheren Spielwarengeschäftes Stein (Ellenstraße 40) musste aus Platzgründen mitten auf der Straße platziert werden. Übrig blieb ein schmaler Durchgang. Beim Halbfastenmarkt blieb der untere Teil der Ellenstraße außen vor. Auch beim jüngsten Altstadtfest fanden nicht alle Besucher den Weg dorthin.

Die Anwohner und Geschäftsleute, die in einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen sind, beklagen zwar die missliche Lage. Unter ihnen sind aber sehr kreative Mitglieder, die sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben, wie man die Kundschaft und Altstadtbesucher zur unteren Ellenstraße ziehen kann. Bereits im April gab es daher eine erste Veranstaltung. Für den morgigen Donnerstag, 9. Mai, lädt die Gemeinschaft in der Zeit von 18 bis 21 Uhr zum zweiten Straßenfest mit Livemusik, einladenden Cafés und einer Kochshow auf die Ellenstraße ein. Mit Musik, Speisen und jeder Menge Spaß wollen die Organisatoren wieder Leben in die Ellenstraße bringen und zeigen: „Wir sind trotz der Baustelle weiterhin da, vergesst uns nicht.“ Auch für Donnerstag, 13. Juni, plant die Interessengemeinschaft wieder ein solches Straßenfest.