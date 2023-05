Grefrath kann Klima Initiative sammelt Ideen zum Klimaschutz

Die beiden Moderatoren Angela Franz-Balsen und Hans-Peter Feyerabend bedankten sich am Ende der Veranstaltung in der Aula der Schule an der Dorenburg für einen gelungenen Austausch. Die Bürgerinitiative „Grefrath kann Klima“ hatte am Freitag zu einer Ideenwerkstatt eingeladen. Dabei stand eine Frage im Mittelpunkt: Was können Grefratherinnen und Grefrather hier vor Ort für den Klimaschutz tun? Wie man Ideen sammelt, ordnet und für eine spätere Verwendung aufbewahrt – dafür hatte sich die Organisation am „Open-Space-Format“ orientiert – einem Freiraum für Diskussionen.