Neue Ausstellung in Kempen : So spannend ist das Spiel mit Form und Licht

Kempen Nach corona-bedingten Schließungen und Einschränkungen freut sich die Kempener Künstlerin Ingrid Filipczyk nun, endlich ihre Einzelausstellung eröffnen zu können. Für das Projekt und die Ausstellung erhielt sie eine Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“.

Große Fotografien, kleine Messerschnittcollagen und große sowie kleinere Gemälde – sie hängen gut präsentiert nebeneinander in Ingrid Filipczyks Kempener Ateliergalerie. Drei künstlerische Ausdrucksweisen hat sie auf perfekte Weise zusammengebracht, da alle ein Thema auf individuelle Weise beleuchten: Es ist das Thema Form und Licht, das sich in den Fotos, den Bildern und Collagen wiederholt. Oder, um es mit Filipczyks Worten zu sagen: „Es ist der Weg von der Fotografie zur Malerei.“

Zuerst also waren da die Fotografien. Filipczyk fotografiert viel und bewahrt alle ihre Fotos auf. In der Ausstellung sind es analog aufgenommene Bilder aus der Münchener Pinakothek der Moderne, die sie digitalisiert hat. Was sie an den Aufnahmen interessiert, sind die Spiele von Licht und Schatten, die in den realen Räumen neue, illusionistische Räume erschaffen.