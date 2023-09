Info-Veranstaltung für Bürger in Oedt Umfeld der Burg Uda wird neu gestaltet

Was geschieht rund um die Burg Uda? Die Details zur Gestaltung des Umfeldes am Oedter Wahrzeichen erfahren Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. September. Ab 18 Uhr wird im Ratssaal im Oedter Rathaus an der Johannes-Girmes-Straße 21 das Projekt vorgestellt. Der Rat der Gemeinde Grefrath hatte am 20. Juni dieses Jahres den Beschluss gefasst, den entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen und auch den Flächennutzungsplan zu ändern. Damit wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Gesamtprojekt geschaffen.