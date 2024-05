Informationstag am 9. Juni Was Kempen Senioren bietet

Was tun, wenn man selbst oder ein Angehöriger der Pflege bedarf? Viele Betroffene stehen dann zunächst vor einem Berg an Fragen. Hier hilft der Pflegestützpunkt der Stadt Kempen – und das auch mit dem Informationstag „Gut beraten und betreut in Kempen“, der am Sonntag, 9. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Konferenzloft an der Wiesenstraße 4 stattfindet. Aus ihrer Erfahrung heraus hatten Mitarbeiter des Pflegestützpunktes im Jahr 2017 zum ersten Mal einen solchen Informationstag veranstaltet.