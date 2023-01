Anmeldung im Berufskolleg Kempen Informationstag zu Schule und Beruf am Kolleg

Das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen öffnet unter dem Motto „Schule und Beruf 2023“ seine Türen. Am Samstag, 21. Januar, stellt die Schule in den Räumlichkeiten an der Kleinbahnstraße 61 von 9 bis 14 Uhr ihr Leistungsspektrum vor. Die Veranstaltung findet seit 2019 erstmals wieder in Präsenz statt. In diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit für eine Beratung. Gleichzeitig kann man sich in den Vollzeitausbildungsgängen anmelden – auch in den weiteren Standorten im Kempener Altbau, in Nettetal-Lobberich und in Willich.