Die Hyperinflation in den 1920er-Jahren Als Kempen in der Krise steckte

Die Krise von 1923 kam nicht über Nacht. Sie begann mit der Niederlage des Ersten Weltkrieges im November 1918. Kaiser Wilhelm II. dankte ab, bezog als Privatmann einen Wohnsitz in den neutralen Niederlanden. Im Dezember 1918 rückte belgische Besatzung in Kempen ein. Jeden Morgen um sechs riefen die Clairons, die trompetenähnlichen Signalhörner, mit ihrem hellen Geschmetter die Soldaten in ihren ockergelben Uniformen zum Antreten vor ihrer Kaserne, dem heutigen Thomaeum, auf den Ring. Nachdem in Weimar eine neue Verfassung beraten worden war, wurde Deutschland Republik – und hatte schwer an den Folgen des verlorenen Krieges zu tragen.