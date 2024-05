Das Grundgesetz ist 75 Jahre alt geworden Als der Rat „Die Sünderin“ verbieten wollte – und das Grundgesetz die Freiheit der Kunst schützte

Am Donnerstag stellte das Kreisarchiv seine Ausstellung „75 Jahre Grundgesetz“ in der Vorhalle vor. Sie stellt die Grundrechte in historische Bezüge und zeigt, wie weitreichend die Bedeutung des Grundgesetzes für die Bürgerinnen und Bürger ist und wie wenig selbstverständlich die von ihm garantierten Rechte in der Vergangenheit gewesen sind. Für die Ausstellung hat sich das Archiv, so Leiter Michael Habersack, auf drei der zwölf essenziellen Grundrechte konzentriert: die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2), die Meinungsfreiheit (Art. 5) und die Freiheit der Berufswahl (Art. 12).