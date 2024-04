Kindertagespflege in Tönisvorst Kinderbetreuung liegt in guten Händen

In Tönisvorst gibt es aktuell 30 Tagespflegepersonen sowie vier Großtagespflegestellen. „Damit sind wir in Tönisvorst sehr gut aufgestellt“, betonten die Verantwortlichen. Anders als in vielen anderen Kommunen sind in Tönisvorst auch noch einige freie Plätze verfügbar. „Das ist eher ungewöhnlich“, betonte Schroers. Die Tagesmutter betreut selbst seit 27 Jahren Kinder und ist als Stützpunktleiterin Ansprechpartnerin für Betreuende und Eltern. „Bei mir können sich die Eltern melden und erhalten niederschwellig Informationen“, betonte die Tönisvorsterin. Zudem bildet Schroers auch neue Tagesmütter aus. Am 1. Mai werden gleich drei neue Tagespflegepersonen mit ihrer Arbeit beginnen. Darunter sind Nadine Wefers und Michaela Holtschoppen, die auch zum Vernetzungstreffen gekommen waren. Beide freuen sich sehr auf die neue Aufgabe. Während bei Nadine Wefers schon alle Plätze belegt sind, kann Michaela Holtschoppen noch Kinder in ihre Gruppe aufnehmen. „Ich bin selbst Mutter zweier Kinder und habe lange in Kindertagespflegeeinrichtungen gearbeitet. Nach einem Wechsel in den medizinischen Bereich war es immer in meinem Kopf, wieder in den Bereich der Kindertagespflege zurückzugehen. Der ausschlaggebende Punkt war dann, dass viele meiner Freundinnen auch Tagesmütter sind“, erklärte Wefers. Auch Holtschoppen hat den Beruf über ihre Freundinnen kennengelernt. Zudem sei die Arbeit als Tagesmutter einfach schön. „Ich bin auch Handballtrainerin und habe immer gerne mit Kindern gearbeitet“, betonte sie.