In St. Hubert Bäume sind nicht mehr standsicher

Kempen · Im Kempener Stadtteil St. Hubert werden in den kommenden Tagen 13 Bäume gefällt. Das teilte das Grünflächenamt der Stadt am Dienstag mit. Die Bäume an der Straße Am Beyertzhof müssen laut Stadt gefällt werden: Die etwa 16 Jahre alten, schmalkronigen schwedischen Mehlbeeren seien aufgrund von Pilzbefall, Faulstellen und schlechter Vitalität nicht mehr standsicher.

13.12.2022, 17:53 Uhr

Die Kettensäge muss angesetzt werden. Symbolbild. Foto: dpa/Christian Charisius