ISEK in Oedt : Spatenstich am Oedter Marktplatz

Spatenstich am Oedter Marktplatz: Bis Juni 2023 soll die Umgestaltung in der Mitte des Ortes abgeschlossen sein. Foto: Norbert Prümen

Oedt Die Umbaumaßnahmen auf und am Oedter Marktplatz haben begonnen. Bürger müssen allerdings mit Sperrungen rund um den Platz rechnen. Ziel der Maßnahme: Eine neue, lebendige Ortsmitte.

Der kleine, grüne Frosch, auf dem kleinere Kinder wippen können, wird weichen müssen. Auch die zackige Skulptur gleich daneben wird abgebaut. „Die Pflastersteine werden wir an einem anderen Ort wiederverwenden, die Bänke werden wir zwischenlagern“, versichert Katrin Lichtenstein, im Grefrather Bauamt für den Bereich Hoch- und Städtebau tätig. Nicht nur sie nahm am Montag einen Spaten in die Hand, um den eigens für diesen Spatenstich aufgeschichteten Sand symbolisch zu bewegen.

Die Umgestaltung des Marktplatzes in Oedt: Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) ist die Freude anzusehen. „Ich bin wirklich froh, dass es endlich losgeht.“ Es sei die erste, wirklich sichtbare Aktion im Rahmen des Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Oedt. Nicole Geitner, Verkehrsmanagerin im Oedter Quartiersbüro und damit Ansprechpartnerin für alle Fragen zur Umgestaltung in der Oedter City, blickte noch einmal Jahre zurück. Als Girmes nicht mehr das Zugpferd für die Lebensqualität der Bürgerschaft war und der demografische Wandel seine Bahn zog, engagierten sich Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft Oedts. Über die Jahre seien Ideen gesammelt worden. 2018 wurde Grefrath mit seinem Ortsteil Oedt in die Städtebauförderung aufgenommen, bis 2023 sollen mit Hilfe des ISEK die geplanten Maßnahmen zur Ortsentwicklung umgesetzt werden. „Am 14. Mai, am Tag der Städtebauförderung, werden wir den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen eines Baustellenfestes von 14 bis 17 Uhr Rede und Antwort stehen“, sagte Nicole Geitner.