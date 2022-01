Vor Weihnachten in Kleingartenanlage in Kempen ausgesetzt : Happy End für Katze Lilli

Vor Weihnachten in Kleingartenanlage in Kempen ausgesetzt

Die kleine Katze Lilli wurde kurz vor Weihnachten in einer Kleingartenanlage in Kempen ausgesetzt. Nun hat sie ein neues Zuhause gefunden. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die kleine Katze, die beim Kleingartenverein am Hausheckenweg in Kempen ausgesetzt wurde, hat bei Ulrike Leinberger ein neues Zuhause gefunden.

Kaum hat Ulrike Leinberger zur Dose mit den Leckerchen gegriffen und ein wenig geraschelt, da stehen drei Samtpfoten vor ihr. Kater Quando, zehn Jahre alt, die fünfjährige Jussy und Neuzugang Lilli, schätzungsweise sieben bis acht Monate jung, blicken erwartungsvoll zu der Katzenliebhaberin hoch. „Lilli weiß schon ganz genau, was die Dose bedeutet. Sie steht auf Leckerchen“, sagt Leinberger und verteilt an die drei eine Runde.

Dass die Kempenerin wieder drei Katzen hat und dazu noch einen Notfall aufgenommen hat, verdankt sie ihrer Freundin Iris. Sie hatte in der Rheinischen Post von der beim Kleingartenverein am Hausheckenweg in Kempen ausgesetzten Katze gelesen: Unbekannte hatten die Jungkatze kurz vor Weihnachten in der Kleingartenanlage „entsorgt“. Daraufhin suchten die Kleingärtner ein neues Zuhause für die sichtlich zutrauliche junge Katze.