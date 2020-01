Bauen in Kempen : Neuer Wohnraum für Kempener

Kempen Im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ gibt es nur noch wenige unbebaute Grundstücke. Die Stadt fokussiert sich jetzt auf das Baugebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert und die weiteren Planungen für den Kempener Westen.

Die ist nach wie vor erste Wahl, wenn es um solche Mietwohnungsprojekte in Kempen geht. Die Stadt hat keine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Eine Diskussion – von den Grünen vor Jahren angestoßen – endete damit, dass Kempen weiterhin auf die GWG als Partner setzt. Am Heyerdrink ist die Kreisgesellschaft bereits dabei, auch preiswerten Wohnraum in Innenstadtlage zu bauen. Die Wohnungen werden in diesem Herbst bezugsfertig sein.

Die Änderung des Flächennutzungsplans ist zunächst einmal ein formaler Akt, um aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen planungsrechtlich Bauland zu machen. In diesem ersten Bauabschnitt will die Stadt einen neuen Kindergarten bauen. Die Hospital-Stiftung plant dort den Bau von zwei baugleichen Altenpflegeheimen als Ersatz für das Von-Broichhausen-Stift mit jeweils bis zu 80 Betreuungsplätzen. Das bestehende Haus kann wegen der rechtlich vorgeschriebenen höheren Quote an Einzelzimmern am alten Standort Heyerdrink nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Um die Quote erfüllen zu können, kommen nur Ersatzneubauten infrage. Nach jahrelangen Diskussionen um einen Standort ist die Stiftung auf das Gelände am Schmeddersweg gekommen, weil sie dort eigene Flächen besitzt.