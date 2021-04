Polizeikontrollen in Kempen und Willich : Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Kempen/Willich Die Polizei hat am Ostermontag, 5. April, in Kempen und Willich Autofahrer kontrolliert, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachteten Einsatzkräfte am Montag gegen 14.55 Uhr einen 26-Jährigen, als er sein Auto auf dem Burgring in Kempen parkte.

Bei der Kontrolle des Kempeners ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Zudem stellten die Beamten in der Wohnung des Verdächtigen mehrere Gramm Cannabis sicher. Der 26-Jährige musste mit zur Blutprobe. Einen Führerschein hatte er nicht; die Ermittlungen dauern an. Um 20.55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte auf dem Hessenring in Kempen einen 42-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Auch er stand vermutlich unter Cannabis-Einfluss und hatte keinen Führerschein. Vermutlich ebenfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein Willicher (20) um 23.25 Uhr auf der Neersener Straße in Willich im Auto mit drei weiteren Fahrzeuginsassen unterwegs. Auch er musste mit zur Blutprobe. Den Führerschein des jungen Willichers hatte die Polizei wegen des Vorwurfs der Verkehrsunfallflucht vor einiger Zeit sichergestellt.

(biro)