Für den Alarmfall : In Kempen sind nun alle Sirenen betriebsbereit

Kempen Als letzte Stadt im Kreisgebiet ist auch Kempen für mögliche Schadenslagen alarmtechnisch gerüstet.

Im Katastrophenfall werden die Bürger in der Regel über Sirenenalarm auf eine besondere Situation hingewiesen. Wenn die Sirenen heulen, sollte man das Radio einschalten und auf Hinweise achten oder auf sein Smartphone schauen und die Warn-App NINA lesen. Gefahrenmeldungen werden über die Kreisleitstelle in Viersen gesteuert. Während alle Kommunen im Kreisgebiet bereits seit geraumer Zeit ihre Sirenen auf Rathäusern, Schulen oder anderen öffentlichen Gebäuden auf neue Technik umgerüstet haben, dauerte es in Kempen damit etwas länger.

Sie befinden sich auf den Feuerwachen in Kempen, St. Hubert, Tönisberg, Schmalbroich und Unterweiden, auf dem Rahaus am Buttermarkt, im Gewerbegebiet Am Selder, an den Pumpstationen Kerkener Straße und Magdeburger Straße, an der Villa Basels, St.-Peter-Allee, sowie an der St. Huberter Schule am Hohenzollernplatz.