Realistisches Szenario für die freiwilligen Helfer : Drei Personen eingeklemmt — die Feuerwehr übt den Ernstfall

Grefrath Die Feuerwehr in Grefrath übte jetzt den Ernstfall. Ein Verkehrsunfall wurde so realistisch wie möglich nachgestellt. Als Einsatzort stellte ein Grefrather Unternehmen sein Gelände zur Verfügung.

„Schwerer Verkehrsunfall, PKW gegen LKW, drei Personen eingeklemmt.“ So lautete die Übungs-Meldung, als sich die Einsatzkräfte aus Grefrath auf den Weg zur Industriestraße machten. Auf dem Gelände der Firma S. Optendrenk GmbH erwartete den Löschzugführer und Einsatzleiter Matthias Hoersen eine schwierige Lage. In einem Pkw waren zwei Personen eingeklemmt. In der Kippmulde eines Lkw war eine weitere Person unter einer Traktor-Schaufel eingeklemmt. Nach der ersten Erkundung wurde die Einsatzstelle geteilt. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 und das Mehrzweckfahrzeug mit den Einsatzkräften wurden den Personen im Pkw zugeteilt, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 und der Teleskopmast 27 der Person in der Kippmulde.