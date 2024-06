Erinnerung an die NS-Zeit In Grefrath sollen weitere Stolpersteine verlegt werden

Wegen eines Eigentümerwechsel sei es nun möglich, weitere, so genannte Stolpersteine in der Gemeinde Grefrath zu verlegen. Das teilte Alfred Knorr, Ratsherr für die CDU, im jüngsten Schulausschuss mit. Der Künstler Gunter Demnig hatte das Projekt der Stolpersteine 1992 ins Leben gerufen. Mit den im Boden verlegten Gedenktafeln soll an das Leben und an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus‘ verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden.