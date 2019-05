Europawahl : Schüler fühlen Politikern auf den Zahn

Mülhausen In der Mülhausener Liebfrauenschule findet eine Diskussion zur Europawahl statt. Die Schüler haben in Debattierkursen geübt und sind bestens vorbereitet.

Insbesondere bei der Diskussionsrunde am Europatag im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums, die jetzt stattgefunden hat, nutzten die Schüler die Gelegenheit, Stefan Berger (CDU), Jens Geier (SPD), Daniel Freund (Grüne), Gerd Kaspar (FDP) und Amid Rabieh (Linke) auf den Zahn fühlen. Wie stehen Sie zu den Fridays for Future? Und was sagen Sie zu den Vorwürfen der Aktivisten, die Politik höre zwar zu, ignoriere aber die Umsetzung? – zu solchen jugendnahen Fragen mussten die Parteienvertreter auf dem „heißen Stuhl“ in der Liebfrauenschule Stellung beziehen. „Solche Politiker-Diskussionsrunden im Vorfeld einer Wahl haben schon Tradition bei uns. Sie sind eine gute Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, die Kandidaten persönlich kennen zu lernen und ihnen direkt Fragen zu stellen“, sagt Schulleiter Lothar Josten.

Am gleichen Tag fand in der Liebfrauenschule eine U-18-Europawahl statt. Sie wurde vom Landesjugendring NRW koordiniert für Schulen, die sich für einen solchen Schüler-Urnengang anmelden. „Es dürfte spannend werden, wo unsere Acht-, Neunt-, Zehnt- und Elftklässler ihre Kreuzchen machen“, sagt Michaela Heydhausen-Steiger im Vorfeld. Bereits die U-18-Wahl zur letzten Bundestagswahl ergab in Mülhausen interessante Ergebnisse. „In welche Richtung sich der Trend diesmal bewegt, wird am 23. Mai um 24 Uhr publik gemacht.“

In Debattierclubs – im Unterricht, regional, aber auch auf europäischer Ebene – trainieren die Liebfrauenschüler ihr Politikverständnis, ihre Diskutierfreude, aber auch ihr Einfühlungsvermögen in die jeweiligen Länder: Warum ist der Euro eigentlich für Griechenland besonders wichtig? Wie bloß kommt Italien aus der Schuldenfalle? Welche Auswirkungen hat der Brexit wirklich auf das Haus Europa? Und wie tritt man mit Belgien in die Diskussion zum Thema Abstellen der Atomkraftwerke? Warum sind die Finnen in der Digitalisierung weiter als wir Deutschen? „Über derartige Fragestellungen wird den Schülern sehr bewusst, dass ihre Zukunft nicht nur vor der eigenen Haustüre, sondern auch in Irland, in Spanien, in Schweden, in Luxemburg oder auf Zypern geschrieben wird“, so Maike Schwich.