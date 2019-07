Kempen : Holztechnik im Berufskolleg: Abfälle werden zu Stehtischen

Kempen In der Holzwerkstatt des Rhein-Maas-Berufskollegs waren Schüler und Lehrer sehr kreativ. Die Eingangshalle hat jetzt eine individuelle Note.

Da gerade ein Großteil alter Klasseneinrichtungen ausgetauscht wurde, sind viele Tische in die Entsorgung gewandert. Der Techniklehrer Josef Greinert und seine Klasse aus BFS-Holztechnik und AV-Klasse Holztechnik stellten fest, dass sich sehr viele Buche-Massivholz-Traversen an den Tischen befanden. Diese bauten sie ab und lagerten das Buchenholz in der Holzwerkstatt ein. Man machte sich nun auf die Suche nach einer weiteren Verwendung der eingelagerten Hölzer; Josef Greinert hatte die Idee, neue Stehtische für den Eingangsbereich im Foyer des Schulgebäudes zu bauen. Die Idee stieß auf breite Zustimmung in den Klassen.