Masken für Bedürftige : Gemeinde Grefrath überreicht kostenlose Masken

In der Gemeinde Grefrath wurden Mund- und Nasenschutzmasken an Bedürftige verteilt. Foto: Gemeinde Grefrath

Grefrath Für bedürftige Menschen hat das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) kostenlose Masken zur Verfügung gestellt. Über den Kreis Viersen sind davon auch 3000 Stück in der Gemeinde Grefrath angekommen.

Auch die 71 Flüchtlinge und Asylberechtigten in der Gemeinde Grefrath haben je zehn Masken bekommen. Jens Pelzer vom Sozialamt der Gemeinde und Flüchtlingssozialarbeiter Robert Müller übernahmen die Verteilung an die Bewohner und Bewohnerinnen der Unterkünfte. Robert Müller freute sich, die Masken überbringen zu können. Schon über seine regelmäßige Sprechstunde habe er Masken zur Verfügung gestellt. Er nehme eine große Sorgfalt bei der Beachtung der Corona-Schutzvorgaben bei den Bewohnern der Unterkünfte wahr. „Daher helfen die zusätzlichen Masken den Menschen nun sehr weiter“, sagte Müller.

Einen entsprechenden Antrag hatte Ratsmitglied Andreas Sommer (Grüne) praktisch gleichzeitig, am 29. Januar, gestellt. „Das Land NRW hat in einer Sitzung vier Tage später, am 3. Februar, entschieden, dass kostenlose Masken an Bedürftige ausgegeben werden“, erklärte Sonntag. Deswegen habe er seinen Antrag als erledigt angesehen und dem Amtsleiter Herrn Röttges vom Ordnungsamt/Sozialamt entsprechend informiert. „Ich freue mich jedenfalls sehr, dass bedürftige Menschen bedacht wurden und nicht Außen vorgelassen werden“, erklärte Sonntag.