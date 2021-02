Kostenpflichtiger Inhalt: Fastenzeit im Kloster : Wie in Mariendonk gefastet wird

Schwester Theresia, Schwester Felicitas und Schwester Rebekka (von links) beim stillen Gebet in der Kirche der Abtei Mariendonk. Foto: Uli Rentzsch

Mülhausen Am Aschermittwoch hat die Fastenzeit auch in der Abtei Mariendonk in Grefrath begonnen. Die 40 Tage bis Ostern sind für die Benediktinerinnen geprägt von Verzicht, Beten und Almosen geben.