Kreis Viersen : Impfzentrum soll Ende September schließen

Kreis Viersen Wie alle anderen Impfzentren in NRW schließt die Einrichtung des Kreises Viersen in Dülken Ende September. Der Inzidenzwert im Kreis bleibt stabil.

Im Kreis Viersen sind am Freitag, 2. Juli, keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 19 Personen im Kreisgebiet als infiziert, davon fünf in Willich sowie je zwei in Kempen und Tönisvorst. In Grefrath ist derzeit kein Fall bekannt. Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, bleibt laut Robert-Koch-Institut weiter bei 4.