Vereinbarte Termine werden verschoben : Impfzentrum ist ab 3. April sonntags geschlossen

Das Impfzentrum des Kreises Viersen in Dülken. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Das Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße 10 in Viersen-Dülken, passt seine Öffnungszeiten am Wochenende an: Ab dem 2. April ist das Impfzentrum samstags jeweils von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Nach vorheriger Terminvereinbarung finden vormittags von 8 bis 11 Uhr reguläre Impftermine für Personen ab zwölf Jahren statt. Im Anschluss sind von 11.30 bis 14.30 Uhr Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren möglich. Sonntags bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Zweittermine für Kinderimpfungen, die bislang sonntags durchgeführt wurden, finden ab sofort ebenfalls samstags statt. Das betreffe auch bereits vereinbarte Zweittermine für Sonntag, 27. März, teilt der Kreis Viersen weiter mit. Diese werden auf Samstag, 2. April, verlegt. Personen, die für diesen und die folgenden Sonntage bereits Termine für die Zweitimpfung von Kindern vereinbart hatten, werden vom Kreis Viersen kontaktiert, um einen neuen Termin zu vereinbaren.

Die Zweittermine für Kinderimpfungen werden wie folgt verlegt: Ersttermin Sonntag, 6. März, und geplanter Zweittermin am Sonntag, 27. März: verlegt auf Samstag, 2. April. Ersttermin Sonntag, 13. März, und geplanter Zweittermin am Sonntag, 3. April: verlegt auf Samstag, 9. April. Ersttermin Sonntag, 20. März, und geplanter Zweittermin am Sonntag, 10. April: verlegt auf Samstag, 16. April (Ostersamstag).

(msc)