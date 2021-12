Corona im Kreis Viersen : Impfungen von Kindern – Inzidenz sinkt

Kreis Viersen Kinder zwischen fünf und elf Jahren können ab Freitag, 17. Dezember, auch im Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken gegen Corona geimpft werden.

Eine eigene Impfstelle für Kinder, wie es beispielsweise die Stadt Dortmund handhabt, sei im Kreis zunächst nicht geplant, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Die Ständige Impfkommission hatte am Donnerstag eine Corona-Schutzimpfung für Kinder mit Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht oder Asthma empfohlen. Aber auch bei gesunden Kindern sollen Impfungen auf Wunsch ermöglicht werden.

Eine eigene Impfstraße für Kinder wird im Impfzentrum erstmal nicht eingerichtet. Rainer Höckels, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, geht davon aus, dass die Impfung der Kinder mehr Zeit in Anspruch nehmen wird: „Wir rechnen erstmal mit zehn Impfungen pro Stunde.“ Wird es im Kreis Viersen auch mobile Impfteams für Kinder geben? Wie sieht die Impfstrategie aus? Kreisgesundheitsdezernent Jens Ernesti: „Derzeit sind wir in Gesprächen mit Kinderärztinnen und -ärzten. Je nach Entwicklung der Impfsituation wird die Organisation angepasst.“

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 10. Dezember, 133 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1454 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 158 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 285,4 auf 262,6.