Corona im Kreis Viersen : Impfung mit Astrazeneca wieder ab Freitag

Kreis Viersen Der Kreis Viersen setzt ab Freitag, 19. März, die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca fort. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstagnachmittag mit, nachdem die Europäische Arzneiagentur grünes Licht für den Impfstoff gegeben hatte.

Im Kreis Viersen wird der Astrazeneca-Impfstoff nun im Impfzentrum in Viersen-Dülken und durch mobile Teams eingesetzt. Die Impfungen mit Astrazeneca werden ab Freitag mit der Öffnung des Impfzentrums um 8 Uhr fortgesetzt. Alle bereits gebuchten Termine bleiben erhalten. Laut Kreis hatten die Mitarbeiter die Termine nicht gelöscht, sondern „ruhend“ gestellt. Wer ab 19. März also einen Termin für die Erst- oder Zweitimpfung dort hatte, muss sich nicht erneut anmelden. Wer zwischen Dienstag und Donnerstag einen Termin für die Impfung gehabt hätte, kann einen neuen Termin reservieren. Wer dazu Fragen hat, wendet sich an die Kreis-Hotline unter Telefon 02162 5300-350. Diese Nummer können auch Impfberechtigte nutzen, die ihren Termin absagen möchten. Ihre Termine gibt der Kreis dann kurzfristig frei.