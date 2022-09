Kreis Viersen : Kreis Viersen bietet Impfung mit Valneva-Vakzin an

In den Impfspritzen kann wahlweise auch Valneva genutzt werden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet ab Oktober immer am ersten Samstag im Monat Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff Valneva an. Dazu ist das Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken am Samstag, 1. Oktober, von 8 bis 10 Uhr geöffnet.

Der Impfstoff wurde im Juni von der EU-Kommission zur Grundimmunisierung von Personen zwischen 18 und 50 Jahren zugelassen. Wie der Kreis mitteilte, kann Valneva insbesondere dann genutzt werden, wenn nach Verabreichung der ersten Impfdosis eines anderen Covid-19-Impfstoffs eine produktspezifische, medizinische Kontraindikation besteht oder unerwünschte Arzneimittelwirkungen aufgetreten sind, die dagegen sprechen, diesen Impfstoff erneut zu nehmen. Das beurteilt im Einzelfall der Arzt.