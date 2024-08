Immobilien in Kempen Gebrauchte Häuser deutlich günstiger als vor einem Jahr

In den vergangenen Jahren stiegen und stiegen die Immobilienpreise, auch in Kempen erreichten die Preise für manchen Käufer schwindelerregende Höhen. Doch die Angebotspreise für gebrauchte Eigenheime in Kempen sind im ersten Halbjahr 2024 um zehn Prozent zurückgegangen, so LBS-Gebietsleiter Bernd Ivangs. Auf der Grundlage der Empirica-Preisdatenbank hat er die Preisentwicklung für Kempen ausgewertet. Berücksichtigt wurden dabei sämtliche Zeitungs- und Online-Anzeigen. Verglichen werden Werte des ersten Halbjahres 2024 mit denen des ersten Halbjahres 2023.